Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de gümrük kaçağı 11 bin elektronik sigara ele geçirildi
Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bir tırın dorsesinde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen gümrük kaçağı 11 bin elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Uygulama Noktası'nda şüpheli Y.Ç'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 11 bin elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli Y.Ç. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
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