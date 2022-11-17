Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, göreve başladıklarında yöre halkının umudu olan ve yöneticiler için de en çılgın proje olan Efkar Dağı’na yapılması planlanan seyir tepesi projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Saklı, “Seyir tepesi huzur ortamıyla beraber adeta yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline dönüştü. Bugün Şemdinli’nin doyumsuz manzarasını vatandaşlarımızın daha rahat seyredilebilmesi için ulaşım noktasında yolunu da belediyemiz imkanları doğrultusunda asfaltlayarak hizmete sunuyoruz. Türkiye’de bulunan bütün vatandaşlarımızı bu eşsiz manzarayı seyredebilmeleri için Şemdinli’de misafir etmekten onur duyacağız” dedi.