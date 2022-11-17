Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şemdinli Seyir Tepesi yolu asfaltlandı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Efkar Dağı’na kurulan seyir tepesi görenleri kendine hayran bırakırken, yolu ise belediye tarafından asfaltlandı.
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, göreve başladıklarında yöre halkının umudu olan ve yöneticiler için de en çılgın proje olan Efkar Dağı’na yapılması planlanan seyir tepesi projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başkan Saklı, “Seyir tepesi huzur ortamıyla beraber adeta yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline dönüştü. Bugün Şemdinli’nin doyumsuz manzarasını vatandaşlarımızın daha rahat seyredilebilmesi için ulaşım noktasında yolunu da belediyemiz imkanları doğrultusunda asfaltlayarak hizmete sunuyoruz. Türkiye’de bulunan bütün vatandaşlarımızı bu eşsiz manzarayı seyredebilmeleri için Şemdinli’de misafir etmekten onur duyacağız” dedi.
Etiketler: Hakkari
Son Haberler
- 12:00
- 12:02
- 11:59
- 12:07
- 11:54
Sıradaki Haber
Eskişehir'de bağ evini kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz