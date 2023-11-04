Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 9 ayda 436 bin çağrı

Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan, hizmete 2020'de başlayan çağrı merkezlerinde 140 personelin vardiyalı olarak görev yaptığını söyledi.

Fedakarca görev yapan personeline teşekkür eden Erdoğan, "Acil çağrı merkezinin iki temel amacı vardır. Acil durum halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri, ikinci olarak da çağrı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşmak" dedi.

Jandarma, orman, itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD'a yönelik ilçeler de dahil olmak üzere tüm çağrıların tek numara ile karşılandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yılın 9 ayında 112'ye gelen çağrıların yüzde 58'inden fazlasını asılsız çağrılar oluşturmaktadır. 9 ayda 436 bin 500 çağrı alındı. Başlangıçtan bu yana ise toplamda 1 milyon 781 bin 412 çağrı karşılandı. Asılsız veya gereksiz çağrı oranımız başlangıçta yüzde 78,37 iken, okullarımızda ve çeşitli sosyal etkinliklerde müdürlüğümüzce yürütülen farkındalık eğitimleri ve tanıtım faaliyetleri sonucunda bu yıl yüzde 58,29'a düştü. Yıl sonuna kadar daha aşağı seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Çağrı merkezini asılsız veya gereksiz çağrılarla meşgul ettiği tespit edilenlere Kabahatler Kanunu gereğince 1250 lira cezai yaptırımı var. Tekrarı halinde bu ceza iki katı olarak tatbik edilmekte"

Erdoğan, merkezlerine gülümseten çağrılar da geldiğine dikkati çekerek, "Bir hanımefendi arayarak sürekli alkol kullanan eşinin kolluk kuvvetlerince yakalanarak evine getirilmesini istedi. Bir kadın ise çamaşırlığındaki eşarbının rüzgarın etkisiyle ağacın dalına gittiğini, itfaiye ekiplerince alınarak kendisine teslim edilmesini talep etti. Turhal ilçemizdeki yamaç paraşütünün yapıldığı Mercimek Tepesi yakınlarında bulunan yamaç paraşütçü maketini ilk defa gören vatandaşlarımız da 'Burada telde asılı bir vatandaş var, ambulans gönderin' diye aradı" ifadelerini kullandı.

Acil Çağrı Merkezi görevlisi Ersin Melek de merkezlerine günde 1500'ün üzerinde çağrı geldiğini kaydetti.