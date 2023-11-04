Samsun'da 100 metrelik Türk bayrağıyla Kızılay yürüyüşü yapıldı

DSİ önünden başlayan ve Türk Kızılay görevlileri ile gönüllerinin katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Atatürk'ün makam aracının benzerinin de bir süre yürüyüşçülerin önünden gittiği yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı da taşındı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, gazetecilere, Türk Kızılayın yardım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Coşkulu bir yürüyüş yaptıklarını belirten Muştu, "Amacımız Kızılayı her yerde her zaman bulunur hale getirmek. Kan stokunda ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Şu anda kısmen aştık ama bu, rehavete sebep olmasın. Vatandaşlarımızı kan bağışına önem vermeye davet ediyoruz" dedi.

Daha sonra Muştu ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermesi ziyaret etti.