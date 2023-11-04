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Güncel
AA 04.11.2023 13:45

Yüksekova'da kadın üreticilere hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Salep Demostrasyonu ile Uzman Eller" projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan kadın üreticilere çekleri verildi.

Yüksekova'da kadın üreticilere hibe desteği
[Fotograf: AA]

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyüne giden Vali Yardımcısı Furkan Berber, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Demeter Organik Tarım Evi çalışanları ve kurum amirleriyle "Salep Demostrasyonu" için uygun olan tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, Vali Yardımcısı Berber, karın üreticilerle salep ekti.

Programda, projeden yararlanan kadın üreticilere 250 bin liralık hibe çekleri takdim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı kadın çiftçilere yönelik tarım projelerinin ilçede yaygınlaştığını söyledi.

"Uzman Eller" kapsamındaki projeden 66 kadın üreticinin yararlandığını belirten Yiğit şunları kaydetti:

"Proje sonucunda kadın üreticilerimizi daha çok toprakla buluşturmak istiyoruz. Amacımız tarımın Yüksekova'da yaygın hale gelmesi. Tarım bölgesiyiz, coğrafyamız tarıma elverişli. İnşallah bu projeler daha da yaygınlaşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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