Tokat'ta "100 Komando/Özel Harekat 100 Fidan ile 100. Yılda Ölümsüzlere Yürüyor" programı

Vali Numan Hatipoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Tokat Şehitliği'ne götürülecek Türk bayrağını komando ve özel harekat polislerine öperek teslim etti.

Türk bayrağı, Hatipoğlu ile komandolar, özel harekat polisleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından temsili olarak 2023 adımda şehitliğe götürüldü.

Şehitlikte Hatipoğlu, şehit yakınları, gaziler ve yakınları, protokol mensupları ile öğrenciler, 100 fidanı toprakla buluşturdu, ardından şehitler için dua edildi.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde büyük coşku ve gururla kutlamalarına başlanan Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Tokat genelinde 100 bin fidan dikileceğini belirten Hatipoğlu, "100 bin hedefini bu ay içinde gerçekleştirmiş olacağız. Halkımızın bu büyük bayrama coşkuyla katılıyor olması, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ay-yıldızlı bayrağımızla devletimiz ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Türkiye'yi yurt yapan, devletin kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ile gazileri minnet ve şükranla andığını dile getiren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin savunması ve güvenliği için çaba gösteren tüm güvenlik kuvvetlerimizi yürekten kutluyorum. Umuyorum ki Türkiye Yüzyılı, Türk'ün soluğuna, merhametine muhtaç olan coğrafya için de bambaşka kaderlere yol açacaktır. Çünkü Gazze'de olan insanlık faciası, katliam bir kez daha göstermiştir ki dünyaya ancak ve ancak Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olduğu zamanda adalet geliyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun"

Programa, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, öğrenciler, özel harekat polisleri, komandolar ve öğrenciler katıldı.