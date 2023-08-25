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Güncel
DHA 25.08.2023 15:01

Tokat Turhal'da 'Kocakavak Millet Bahçesi' hizmete açıldı

Tokat'ın Turhal Belediyesi tarafından yapılan Kocakavak Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

Tokat Turhal'da 'Kocakavak Millet Bahçesi' hizmete açıldı

Turhal Kocakavak Millet Bahçesi Turhal Belediyesi tarafından açıldı.

Açlışı yapılan Turhal Kocakavak Millet Bahçesi 35 bin metrekare alan içerisinde,15 bin memrekare yeşil alan, oyun grubu, trafik eğitim pisti, kamelyalar ve 10 bin kişilik etkinlik alanı bulunuyor. Kocakavak Millet Bahçesi, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal Kaymakamı Ali Gökay Tokat Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Arslan,Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ve ilçe protokolü katıldı.

"Türkiye'nin dört bir tarafında yapımına başlanan millet bahçelerimizi biz de Turhal Belediyesi olarak şu anda hayata geçiriyoruz"

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Turhalımızın kalbi olarak adlandırabileceğimiz bir lokasyonda geçmiş kuşaklardan devraldığımız adeta şehrimizin yaşayan hafızası olan, taşıdığı anıtsal, değer ve içerisinde barındırdığı peyzaj dokusuyla bölgemiz ve ülkemizin nadir millet bahçelerinden olacağına inandığımız millet bahçemizin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesiyle Türkiye'nin dört bir tarafında yapımına başlanan millet bahçelerimizi biz de Turhal Belediyesi olarak şu anda hayata geçiriyoruz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet ve eser siyasetini kendimize rehber edindik. Hakkı ve siyasetini kendimize rehber edindiğimiz Cumhurbaşkanımız için yerelde de faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arsla ise Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'e teşşekkür ederek, Yerel yönetimlerle, teşkilatlarımızla Tokat'ın ekmeğini nasıl büyütebiliriz Turhal'ın ekmeğini nasıl büyütebiliriz Insanımızın hayat seviyesini, refah düzeyini nasıl artırabiliriz Bunun için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sizin bize verdiğiniz yetkiyle bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile kurdela kesimi yapıldı. 

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