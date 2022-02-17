Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat Belediye Plevne, Spor Toto karşısında galibiyeti hedefliyor
[Fotoğraf: AA]
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne Kulübünün Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Elibol, hafta sonu yapacakları Spor Toto maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Elibol, geçen hafta Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş karşısında aldıkları galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bu galibiyetin büyük önem taşıdığını dile getiren Elibol, "Maça gelerek takımlarını destekleyen taraflarımıza çok teşekkür ediyorum. Başta hocamız olmak üzere bütün takımı tebrik ediyorum." dedi.
Elibol, bu hafta sonu sahalarında Spor Toto ile karşılaşacaklarına işaret ederek, "Bu maç da bizim için çok önemli. Ligde kalma adına maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Maça sıkı hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlarda gösterdiği performanstan memnunuz. Cumartesi günü maça bütün taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Tokat
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