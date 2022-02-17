Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Burdur Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerde denetimler yapılmaya başlandı.

Ekipler, yerel marketler, temel gıda satışı yapan işyerleri ve zincir marketlerden oluşan 29 işyeri ve 165 ürün denetimi, Salı Pazarında bulunan 84 satıcı ve 358 ürün denetimi, 16 firmada 108 adet temel gıda denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yasal düzenlemeler ve güncellemeler titizlikle takip edilerek, İlimizde herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için denetim çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.