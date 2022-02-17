Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı.
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan haklarında adli işlem yapılıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Firari olan bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Patnos ilçesinde de "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan bir zanlı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Ağrı Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:31
- 11:45
- 11:36
- 11:21
- 11:36
Sıradaki Haber
Van kedisi, Dünya Kediler Günü'nde de ilgi odağı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz