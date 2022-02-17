Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Şırnak PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü
Son Haberler
- 11:31
- 11:48
- 11:36
- 11:21
- 11:36
Sıradaki Haber
Mardin Valisi Demirtaş, markette KDV indirimi denetimi yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz