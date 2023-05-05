Togg Amasya’da görücüye çıktı, vatandaşlar özçekim yaptı

Saraydüzü Kışlası önünde sergilenen Togg'a (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Elektrikli aracı yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek hakkında bilgi aldı.

Aracın direksiyona geçen AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, “Türk milleti Allah’ın izniyle bu aracı yapmayı başardı. Bundan sonra da nesil de çok daha büyük şeyler başaracaktır” dedi. Aracın direksiyonunun başında duygulanan 92 yaşındaki İbrahim Öztürk, çok mutlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi. Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar, “Gözlerimi kaybetmeden önce yıllarca araç sürmüştüm. Arabaya biner binmez içindeki rahatlığı, konforu hissettim” diye konuştu. Bedriye Bar da, “Araç çok güzel, bayıldım. Yapanlardan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Togg talihlilerinden Fikri Gevrek ve Uğur Mutlu ise daha heybetli buldukları araca bir an evvel kavuşmak istediklerini söylediler.