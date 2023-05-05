Depremden etkilenen Hassa'da 46 dükkanlı çarşının inşaatı tamamlanmak üzere

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kent genelinde ekmek teknesi yıkılan veya hasar alan esnaf için iş yeri kurma çalışmaları devam ediyor.

Dervişpaşa Mahallesi'nde kurulan çarşı, bir hafta içinde tamamlanarak esnafa teslim edilecek.

Projenin gönüllü koordinasyonunu yürüten milli bilardocu Arzu Gök, "asrın felaketi"nin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki çalışmalarda görev aldığını söyledi.

"Kısa bir sürede 46 iş yerini tamamlamak üzereyiz"

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Giresun Valisi Enver Ünlü'nün önderliğinde 38 gün önce iş yerlerinin yapımına başlandığını anlatan Gök, "46 iş yeri, bir mescit ve peyzajıyla burayı bitirmek için gayret ediyoruz. Olumsuz hava şartları dolayısıyla 8 gün kaybımız var yani 30 gün gibi kısa bir sürede 46 iş yerini tamamlamak üzereyiz." dedi.

Gök, projenin yapım işini Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyünün muhtarı Murat Çakmak'ın üstlendiğini ve 25 kişilik ekibin çalıştığını söyledi.

İş yerlerinde sona gelindiğini ifade eden Gök, "Tamamı ahşap olan iş yerlerimizin ölçüleri 24 metrekare. Bölgenin hava şartlarına uygun inşa edilen iş yerlerimizde en güzel malzemeler kullanıldı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da yakından takip ettiği projeyi 5-6 güne kadar tamamlamayı planlıyoruz. Sonrasında esnafın taşınma işlemleri olacak." şeklinde konuştu.