Çok Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.05.2023 13:31

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliği için sahada çalışmalar yapılıyor

Kahramanmaraş’ta şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında trafik işaret ve işaretçileri, levhalar, kasisler ve sinyalizasyon sistemlerinin bakımları yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliği için sahada çalışmalar yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımı noktasında da çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında trafik işaret ve işaretçileri, levhalar ve kasisler kontrol edilerek deforme olanlar onarılırken, kullanılamayacak hale gelenler ise yenileriyle değiştirildi. Geçici barınma merkezlerinde trafik güvenliğini sağlamak için de bölgelere kasis ve uyarı levhaları ilave edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin sağlanması, ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi. 

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü etkinliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
15:45
Kılıçdaroğlu: Depremzedelerden 1 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım
16:00
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni hem geleneği hem bugünü yansıtacak
16:01
Çocuğunuza duygusal manipülasyon uyguluyor olabilir misiniz?
15:51
Yeni aldığı evin duvarlarından yılanlar fışkırdı
14:59
İstanbul'da taksiciler Togg ile konvoy yaptı
İlk Milli Elektrikli Tren Seti yarın İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak
İlk Milli Elektrikli Tren Seti yarın İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak
FOTO FOKUS
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ