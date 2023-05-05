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Güncel
AA 05.05.2023 14:26

Göksun'da depremzedelerin yaptığı 30 bin çağrıdan 29 bin 500'ü çözüme kavuşturuldu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta yaşanan depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde oluşturulan çağrı merkezine, depremin ilk gününden bu yana 55 bin çağrı yapıldı.

Göksun'da depremzedelerin yaptığı 30 bin çağrıdan 29 bin 500'ü çözüme kavuşturuldu
[Fotograf: AA]

Göksun'da vatandaşlara hizmet sunulması ve sorunlarına hızlı çözüm bulunması için kaymakamlık bünyesinde çağrı merkezi oluşturuldu.

Depremzedelerin birçok ihtiyaç ve talebinin daha koordineli yerine getirilmesi için oluşturulan çağrı merkezinde görevlendirilen 5 kişi, 24 saat esasına göre görev yaparak vatandaşların taleplerini dinliyor.

Özellikle yaşlı ve merkeze gelmeye imkanı olmayan depremzedeler için oluşturulan ekip, buraya gelen çağrılardan aldıkları talepleri imkanlar dahilinde hızlıca çözüme kavuşturmaya çalıştırıyor.

Yine kaymakamlık bünyesinde Arslanbey Millet Konağı yanında kurulan konteynerlerde vatandaşlar, ihtiyaç ve sorunları buradaki personellere bildirip sisteme kayıt yaptırıyor.

Çağrı merkezi görevlileri 73 mahalle, 103 mezradaki yaklaşık 50 bin nüfusa hizmet vermeye çalışıyor.

88 günde 55 bin çağrı

Çağrı merkezinde görev yapan ekipler, depremin ilk gününden beri ihtiyaçları karşılamak için gecesini gündüzüne katıyor.

Merkeze yapılan toplam 55 bin çağrı ekipler tarafından cevaplanırken, talebe dönüşen 30 bin çağrıdan 29 bin 500'üzü ise çözüme kavuşturuldu.

Taleplerden aciliyeti olmayan ya da yapılan hizmetlerden dolayı karşılık bulmayan 500'ü ise beklemeye alındı.

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