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Güncel
İHA 05.05.2023 13:18

Ağrı’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Ağrı’da son 2 günde yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı’da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün son 2 günde yaptığı operasyonlarda, İran yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu N.F.’nin üzerinde iç çamaşırına dikili vaziyette gizlenmiş 375 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahsın uyuşturucu maddeyi İstanbul’a götüreceği öğrenildi. Şahıs gözaltına alındı. Operasyonlara devam eden ekipler, Van’dan Ardahan’a doğru seyir halinde olan bir ticari takside narkotik köpeği Alfa ile yaptıkları aramada ise aracın ön paneline gizlenmiş 640 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis noktasından rahat geçmek için yanlarında yaşı küçük bir çocuk taşıyan M.T., CB., M.E.T. ve B.M. ise gözaltına alındı.

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