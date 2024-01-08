Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.01.2024 16:44

TKDK, Muş'ta geçen yıl 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verdi

Muş'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) tarafından geçen yıl, toplam yatırım tutarı 116 milyon 153 bin lira olan 38 projeye 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verildi.

TKDK, Muş'ta geçen yıl 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verdi

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, kentte IPARD Programı kapsamında yatırım destekleme faaliyetleri devam ediyor.

TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne, kentte geçen yıl, toplam yatırım tutarı 116 milyon 153 bin lira olan 38 projeye 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verdiklerini belirtti.

Söz konusu projelere 2024 yılı içinde 28 milyon 110 bin lira hibe ödemesi yapılacağını bildiren Süne, "Böylece projelere toplam 94 milyon 965 bin lira finansal destek verilmesi planlanmaktadır. Kurumumuz tarafından Muş'ta IPARD I ve IPARD II dönemleri boyunca uygun görülen 248 projeye 278 milyon 223 bin lira hibe ödemesi yapılmış olup, bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 484 milyon 669 bin liradır. 2024 yılında yapılacak hibe ödemeleri ile hayata geçecek yatırım sayısının 267'ye çıkarılmasını hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

TKDK, Muş'ta geçen yıl 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verdi

Bu yıl uygulamaya geçecek olan IPARD III programının 81 ilde yaygınlaştırılacağını vurgulayan Süne, şunları kaydetti:

"Sadece Muş'ta değil Bitlis ilinde de yatırım desteklemelerini gerçekleştireceğiz. Arıcılık, et ve süt besiciliği, zanaatkarlık ve gıda işleme, et ve süt işleme, kırsal turizm kapsamında konaklama ve yeme içme tesisleri, balıkçılık ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırım desteklemeleri IPARD III programı ile verilmeye devam edilecek."

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Aydın’a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Murat Kurum: Deprem riskini bertaraf edecek adımları kararlı bir şekilde atıyor olacağız
17:24
Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
17:54
Papa Franciscus, Gazze'de "derhal ateşkes" çağrısı yaptı
17:17
Batman’da toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları yeniden belirlendi
17:01
Hollanda istihbarat çalışanının, 2007'de İran'daki nükleer tesise sabotajda rol aldığı iddia edildi
16:59
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'in hedef aldığı UNRWA'ya destek
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri depremden etkilenen insanlara yardım sağlıyor
FOTO FOKUS
Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ