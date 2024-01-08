Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden gençlik merkezine kitap desteği

Belediye tarafından yürütülen çalışmalarla kent genelindeki çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel, spor ve yaşam alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuluyor.

Bu kapsamda Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yeşilli ilçesinde çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan Gençlik Merkezine destekte bulunmak üzere harekete geçti.

Gençlik Merkezine gelen çocuk ve gençlerin ders aralarında, boş vakitlerinde ya da zamanlarını kitap okuyarak geçirmelerine katkı sağlamak adına içerisinde 100 temel eserin de bulunduğu 1000 kitap hediye edildi.

Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Yeşilli Gençlik Merkezi Müdür Vekili Ata Çakmak, çocukların ve gençlerin hediye edilen kitaplardan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.