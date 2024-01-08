Kilis’te 10 Ocak Ziraat mühendisleri günü coşku ile kutlandı

Kilis’te 10 Ocak Ziraat mühendisleri günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan etkinlik, Oda Başkanı Güven Özdemir, üyeleri ile beraber pasta keserek kutladı. Kilisli ozan Ali Dağcı programa katılarak kendine özgü türküleri ile programa eşlik etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ," Sevgili Ziraat mühendisi olan meslektaşlarım, Bugün tarımsal eğitimin 178. yılını idrak ediyoruz. Pandemi zamanında gıdanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Herkes evine kapanırken Ziraat mühendisleri her zaman sahadaydı bu yüzden gıdaya olan talep her geçen gün artıyor. Bizlere de daha fazla iş düşüyor. Üretmekten başka bir çaremiz yok. Bizler üreterek adeta ortam bir krizi ortadan kaldıracağız. Dünyada yaşanan gıda krizi Allah'a şükürler olsun ülkemizde pek hissedilmedi çünkü siz mühendisler sahadaydınız" dedi.

Programa Kilis tarım ve orman il müdürü Levent Küçük, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Gül, Ziraat mühendisleri katıldı.