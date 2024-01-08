Samsun'da aynı yerde peş peşe üç kaza

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Boğaziçi mevkisi Samsun-Ankara yolunda meydana geldi.

Mustafa İ., hasta olan 2 torununu Vezirköprü ilçesinden Samsun'daki çocuk hastanesine götürmek için aracıyla yola çıktı. Mustafa İ. yönetimindeki otomobil yağıştan dolayı yolda kayarak bariyere çarptı. Kazada, Meltem İ. (25) ve hastaneye götürülen Mustafa İ. (3) ve Ayşegül İ. (8) adlı hasta çocuklar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı yerde Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesine hasta eşini götüren Nevzat U. idaresindeki otomobil kayarak bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Jandarma ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yapan iki ayrı araçla ilgili inceleme yaptıkları sırada, bu kez de Diş Hekimi Gökçe K.'nın kullandığı otomobil kayarak bariyere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.