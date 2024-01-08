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Güncel
AA 08.01.2024 15:22

Zara'da 10 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu

Sivas'ın Zara ilçesinde 10 bin tatlı badem tohumunun ekimi gerçekleştirildi.

Zara'da 10 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından Mahmutoğulları Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, dernek üyeleri ve gönüllülerin katılımıyla 10 tatlı badem tohumunu toprakla buluşturduklarını söyledi.

Daha önce dikimini yaptıkları 100 bin çam ve 50 bin badem tohumuyla birlikte bugün toprakla buluşturdukları badem tohumlarını yeşertip büyüteceklerine aktaran Sümbüloğlu, "Bizlere destek olan Orman İşletme Müdürlüğü, Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ederim" dedi.

Zara ilçesini çevreleyen tepelerin tatlı badem ağaçlarıyla yeşertilmesini ve ilçeye ekonomik bir değer katılmasını arzu ettiklerini ifade eden Sümbüloğlu, badem ağaçlarının doğadaki her canlının ihtiyaç kaynağına cevap verebileceğini düşündüklerini kaydetti.

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