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Güncel
İHA 08.01.2024 14:58

Sivas’ta yasadışı avlanan 4 şahıssa yasal işlem uygulandı

Sivas’ta usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem uygulanırken 6 adet Kınalı Keklik ve 1adet Çil Keklik telef olmuş halde ele geçirildi.

Sivas’ta yasadışı avlanan 4 şahıssa yasal işlem uygulandı

Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan denetimler devam ediyor. Geçtiğimiz gün ekipler tarafından Sivas’ın Kangal, Divriği ve Gürün ilçelerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 ilçede toplamda 73 avcı kontrol denetlendi.

Yapılan kontrollerde 4 avcının usulsüzce avlandığı ortaya çıktı. 4 avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı. 4 avcıdan 6 adet Kınalı Keklik ve 1adet Çil Keklik telef olmuş halde ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen telef hayvanları imha edildi. 

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