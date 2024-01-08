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Güncel
AA 08.01.2024 14:30

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nden geriye boş arsa kaldı

Kahramanmaraş’ın en eski ve en köklü ilim yuvası olarak binlerce mezun veren Kahramanmaraş Anadolu Lisesi 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. 1965 yılından beri Bahçelievler Mahallesi'ndeki binasında bulunan liseden geriye boş bir arazi kaldı.

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nden geriye boş arsa kaldı
[Fotograf: AA]

27 bin 725 metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve 27 sınıf, 1 spor salonu ve 1 pansiyon binası ile gündüzlü ve yatılı olarak öğrenimini sürdüren Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, binlerce mezunu ve öğrencisi ile geriye hüzünlü bir hikaye bıraktı. 

1965-1966 eğitim ve öğretim yılında depremlerde ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan yerinde eğitim veren okul, 59 yıllık tarihi ile yaklaşık 36 bine yakın mezun öğrenci verdi. Tarihi lise, şimdilerde ise Şeyh Adil Mahallesi'nde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu’nun eski binasında eğitim ve öğretime devam ediyor.

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nden geriye boş arsa kaldı

“Herkes aile gibiydi”

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi mezunlarından Sıddık Eryiğit, “Birçok mezun verdi Kahramanmaraş Lisesi Kahramanmaraş’ta. Dışarıdan devlet bursu ile yatılı gelen öğrenciler de vardı. Tabi okulumuzun yıkılması bizim için üzücü bir durum ve çok tarihi bir okul. Namıdiğer Kara Lise, köklü bir geçmişi olan bir lise. Yedi Güzel Adam’ın da orijinal bir müzesi diyebiliriz burasına. Hocaları olsun, okuyan öğrencileri ve yöneticileri olsun herkes bir aile gibiydi. Benim 2006-2007 yıllarında mezun olmuş olmam lazım. Acısıyla, tatlısıyla güzel bir anıydı bizim için.” dedi.

“Birçok bürokrat ve sanatçı yetiştiren bir okul”

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi Müdürü Salman Malkoç ise, “Şehrimizde yara alan birçok bina gibi, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi de ağır hasar aldı. İçindeki birtakım değerleri kurtarabildik ama artık eğitim ve öğretime devam edemiyor. Bu lise Kahramanmaraş’ın en eski liselerinden bir tanesi ve 1948 yılında şu anki Yedi Güzel Adam Müzesi adını verdiğimiz binada eğitim ve öğretime başlıyor. Sonrasında 1965 yılında ağır hasar alıp yıkılan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi binasına taşınıyor. O tarihten 1948 yılından bu yana yaklaşık 36 bin mezun veriyor ve bu sayının ne kadar ciddi bir sayı olduğunu anlıyoruz. Bu mezunlar arasında şehrin birçok bürokratının yanında Maraş’ın en büyük değerlerinden olan Yedi Güzel Adam da bulunuyor. Adını sayamayacağımız birçok bürokratı, sanatçıyı yetiştiren bir okul.” diye konuştu.  

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