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Güncel
İHA 08.01.2024 14:25

Gercüş’te ilkokul öğrencilerine arıcılık anlatıldı

Batman'da, Gercüş Atatürk İlkokulu'nda bal arıları hakkında minik öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Gercüş’te ilkokul öğrencilerine arıcılık anlatıldı

Bal üreticilerinden ve aynı zamanda öğrenci velisi olan Hikmet Korkut, öğrencilere bal arıları hakkında uygulamalı bilgilendirme eğitimi verdi.

Eğitimde, arıların nektarı (bal) nerelerden topladığı, arıların tozlaşmayla bitkisel üretime yaptıkları katkıyı, arılardan elde edilen ürünler, arıcılığı kimlerin ve nerelerde yaptığı konusunda bilgiler paylaştı.

Arıcılık elbiselerini de giyen minkler, hem eğitim aldı hem de organik baldan yedi. Organik balın tadına bakan öğrenciler Korkut’a teşekkür etti.

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