Gercüş’te ilkokul öğrencilerine arıcılık anlatıldı

Bal üreticilerinden ve aynı zamanda öğrenci velisi olan Hikmet Korkut, öğrencilere bal arıları hakkında uygulamalı bilgilendirme eğitimi verdi.

Eğitimde, arıların nektarı (bal) nerelerden topladığı, arıların tozlaşmayla bitkisel üretime yaptıkları katkıyı, arılardan elde edilen ürünler, arıcılığı kimlerin ve nerelerde yaptığı konusunda bilgiler paylaştı.

Arıcılık elbiselerini de giyen minkler, hem eğitim aldı hem de organik baldan yedi. Organik balın tadına bakan öğrenciler Korkut’a teşekkür etti.