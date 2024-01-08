Ordu'da fındığın kilogramı 105 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının hızla yükseldiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce fındık fiyatının 100 lirayı gördüğünü ancak ardından düşüşe geçtiğini belirten Soydan, "Fiyatlar yılbaşından sonra yeniden yükselişe geçti. Bugün itibarıyla manav ve tüccarlar fındığın kilogramını 105 liradan satın alıyor." dedi.

Soydan, fiyatların biraz daha artabileceğini öngördüklerini ifade ederek, deposunda fındığı olanlardan pazara ihtiyaçları kadar ürün getirmelerini istedi.