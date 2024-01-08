Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Valilik binasında, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2023 değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kentteki asayiş ve tedbirlere yönelik sunum yaptı.

Sunum sonrası açıklamada bulunan Vali Çeber, Gaziantep'in her anlamda cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Kentin her anlamda huzurlu bir şehir olduğuna işaret eden Çeber, şöyle konuştu:

"Kentten 10 milyarın üzerinde ihracat yapıldı. Her hafta hayırseverlerle birlikte 2-3 protokol imzalıyoruz. Çok büyük bir afet yaşadık. 800 bin civarında konut etkilendi. 11'i direkt olmak üzere 18 vilayet depremlerden etkilendi. Gaziantep'te 25 bin 700 civarında konutun ihalesi yapıldı, 2 binin üzerinde konut bitti. 1 ay içerisinde de 10 bin konutumuz teslim aşamasına gelecek."

"11 bin ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı"

Kentte depremler sonrası hasara uğrayan konut ve benzeri yerlerde yıkımların sürdüğünü aktaran Çeber, şöyle devam etti:

"26 bin civarında yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı bina vardı. 4 bini deprem anında yıkılan, 5 bin civarındaki acil yıkılması gerekendi. O zaman Nurdağı'nda koordinatör olarak bulunuyordum. 14 bin civarında ağır hasarlı binamız vardı. Ben geldiğimde de bin civarında yıkım yapılmıştı. Şu an da 11 bin ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı, yüzde 75 seviyelerindeyiz. 3 bin civarında ağır hasarlı binamız kaldı, bunlardan bir kısmı mahkeme kararı olanlardır. Bir kısmı kayıtlı tarih eser niteliğinde olup daha hassas çalışılması gereken olmak üzere çok önemli bir mesafeyi hallettik. Yıkımları yüzde 75'lere kadar getirdik ve devam ediyoruz."

Depremler sonrası vatandaşların başvurduğu hak sahipliği ve yerinde dönüşüm başvurularına ilişkin de açıklama yapan Çeber, şunları kaydetti:

"Yerinde dönüşüm sayısı 13 bin kişi. Bu vatandaşlara hibe ve kredi tutarı ise 8 milyon lirayı aştı. 11 bin civarında yapının enkazı kaldırılmış durumda. Hak sahipliği çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Kura çekilebilir hale geldi. 32 bin 600 vatandaşımıza da nisan ayından bugüne kadar 483 milyon lira kira ödemesi yapıldı. Nurdağı ve İslahiye'de 133 ticarethanenin teslim yapıldı, 86 yerin kurası çekildi. 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor."

Toplantıya, kurum amirleri, basın mensupları ve ilgililer katıldı.