Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.01.2024 13:54

Eski milletvekili Halil Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

Eski milletvekili Halil Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Şanlıurfa'da 4 dönem milletvekilliği yapan Halil Özcan, dün böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen hafta hastanede ziyaret ettiği Özcan'ın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Şanlıurfa'ya götürüldü.

Eski milletvekili Halil Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Havalimanında karşılanan Özcan'ın cenazesi, daha sonra namazının kılınması için Balıklıgöl Platosu'ndaki Dergah Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat katıldı.

Özcan'ın cenazesi, namaz sonrası Şahinalan Mahallesi'nde toprağa verildi.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Ordu'da fındığın kilogramı 105 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Kurbağa adamlar ve deniz polisleri, kaçakçılığa göz açtırmıyor
14:26
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
14:23
TCMB Başkanı Erkan uluslararası yatırımcılarla buluşacak
14:09
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
14:08
Guardian'a göre İngiltere'nin İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklememesi "çifte standart"
14:06
Mersin'de müstakil evde yangın: 1 ölü
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ