Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırın yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, yedek lastiğinde toplam 47,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki bir tırı durdurdu.
Araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada yedek lastiğe gizlenmiş 41 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilo 400 gram eroin bulundu.
Sürücü H.Y. gözaltına alındı.
Öte yandan, polis kamerasına yedek lastikte uyuşturucu ele geçirilmesi yansıdı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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