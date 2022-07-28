Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi
Bilecik'te tarihi eser operasyonunda Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 262 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 4 zanlının, tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, şüpheliler R.B., O.Ç., S.Ş. ve H.E.'nin üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.
Yapılan aramada 262 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Sikkeler incelenmek üzere müzeye teslim edilecek.
Etiketler: Bilecik
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