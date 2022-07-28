Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yapan 2 sürücüye para cezası
[Fotograf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, drift yapan 2 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'ndeki kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.
Sürücülere para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan bu ve benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir."
Etiketler: Samsun
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