Samsun'un İlkadım ilçesinde Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'ndeki kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Sürücülere para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan bu ve benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir."