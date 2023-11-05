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Güncel
İHA 05.11.2023 10:39

Tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Olay, Kışla mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi.

Gülüç istikametinden Ereğli İstikametine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki hafif ticari araç trafik lambalarının bulunduğu kavşağa yaklaştığında kavşaktan dönen M.Ö. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ağır hasar alan aracın sürücüsü ile yolcu olarak bulunan S.B. araçta sıkıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kısa bir süre trafiğe kapanan yolda yapılan temizleme sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. 

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