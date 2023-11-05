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Güncel
AA 05.11.2023 10:21

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu

Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda su birikintileri nedeniyle yayalar kaldırım ve yollarda yürümekte zorluk yaşadı.

Kentte sağanak nedeniyle trafik de olumsuz etkilenirken, araçlar ilerlemekte güçlükle çekti.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Kırklareli Sağanak
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