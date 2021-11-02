Rumeli toprakları Anadolu’nun çilek fideleri ile buluştu.

TİKA’nın hayata geçirdiği proje kapsamında, Kuzey Makedonya’da Türklerin yaşadığı altı farklı bölgedeki ailelere, çilek yetiştiriciliği için gerekli tarım ekipmanları ve yüz bin fide desteği sağlandı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, "Fidelerimiz tamamen sertifikalı ve Türkiye’den getirilmiş bulunuyor. Aynı şekilde malçlama makinemiz de özellikle Türkiye’den getirtilerek çiftçilerimizin istifadesine sunuluyor. Bu verim dört yıl boyunca izlendikten sonra yıl başına ortalama beş tondan yirmi tona kadar bir verim elde edilmesi planlanıyor" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çilek Yetiştiriciliği Projesi’nin tanıtım faaliyeti ile hibe dağıtım töreni Koçuli Köyü’de yapıldı.

Yüz bin çilek fidesi hibe edildi

Pilot proje kapsamında, başlangıçta yirmi aileye yüz bin fide desteği sağlanıyor. Yıl boyunca verimi yüksek olan çilek yetiştiriciliği sayesinde kırsal kesimdeki dar gelirli aileler için alternatif geçim kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında fide ve teknik ekipman yardımının yanısıra, ailelere eğitim desteği de sunulacak.

TİKA Kuzey Makedonya’da; bugüne kadar meyvecilik, seracılık ve arıcılık projelerini başarıyla hayata geçirdi.

Çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması yoluyla kırsal kalkınmaya katkı sunulması ve bölgesel ekonominin canlandırılması amaçlanıyor.