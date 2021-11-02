Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneybatısı ve Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklık, Van ve Hakkari'de 16, Muş'ta 15 ve Bitlis'te 12 derece olacak.

Bölgede kuvvetli yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.