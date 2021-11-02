Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 344 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 430 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
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