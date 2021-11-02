Günlük bazda dün 871 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 482 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile linyit santralleri ve yüzde 14,5 ile ithal kömür santralleri izledi.