TİKA, Pakistan'da eğitim, sağlık, su, sanitasyon ve mesleki eğitim başta olmak üzere, Pakistan'ın kalkınması ve gelişmesine yönelik projeler gerçekleştiriyor.

Tarımın nüfusun önemli kısmının geçim kaynağını oluşturduğu ülkede, özellikle düşük gelirli aileden olan kadınların kendi sebzelerini yetiştirebilmesi için "Mikro Bahçecik" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında belirlenen 200 kadına 6 aylık eğitim verilirken, gerekli ekipmanlar da hibe edildi.

"Kadınlar ailenin bel kemiğidir"

Ravalpindi Kalkınma Otoritesi binası önünde yapılan tanıtım programına, Ravalpindi Kalkınma Otoritesi Başkanı Tarık Mahmut Murtaza, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut katıldı.

Programda konuşan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Ravalpindi halkının iyiliği için iş birliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ravalpindi halkının iyiliği için iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirten Yurdakul, proje için 200 mutfak bahçesi aracı sağlayan TİKA ve Ravalpindi Kalkınma Otoritesine teşekkürlerini sundu.

Yurdakul, kadınlara yönelik kalkınmanın önemine dikkati çekerek, "Bu, hane halklarının kendini geçindirmesi ve kadınların kalkınma durumu için çok önemlidir. Kadınlar ailenin bel kemiği olduğundan, onlara azami özen göstermeliyiz. Hepsine, ailelerini kalkındırma çabaları için teşekkür ediyorum. Onlara yardım etme çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu projeyle, kadınlara kendi evlerinde, balkonlarında ve bahçelerinde organik sebze yetiştirebilecekleri mekanizma sağlanırken, ev ekonomilerine de katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Model olarak ortaya konulan projenin, sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla da aralıklı olarak denetlenmesi planlanıyor.