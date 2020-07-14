TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Augusta Victoria (El-Muttali) Hastanesi'ne tıbbi ekipman yardımı yaptıklarını belirtti.

Hastanenin önünde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile Filistinli yetkililer katıldı.

Çetinkaya, 50 bin adet tıbbi maske, 2 bin 500 adet N95 operasyon maskesi, 2 bin 500 adet dezenfektandan oluşan yardım malzemelerinin hastane yönetimine teslim edildiğini kaydetti.

TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri

TİKA daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi dahil olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan ve temizlik malzemeleri desteği sağlamıştı.

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.