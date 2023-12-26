TİKA’dan Guatemala Dışişleri Bakanlığına Atatürk büstü ve Türk çinileri hediyesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı – TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği iş birliğinde proje kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kalıcı bir Atatürk Büstü kuruldu.

Ayrıca, proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı binasında önemli bir alan TİKA tarafından Kütahya-Türkiye’den getirilen çinilerle süslendi.

Geleneksel Türk çini sanatına ait motiflerle süslenen alanın açılışı da büstle aynı zamanda Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro’nun katıldığı törenle yapıldı.

Dışişleri Bakanı Bucaro törende yaptığı konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Dostluk ve Ticaret Anlaşmasıyla 150 yıl önce başlayan ilişkilerin söz verildiği gibi güçlenen bir işbirliğiyle devam ettiğini belirtti ve sözlerini “Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün de bizlere öğrettiği gibi ‘Dil bir köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür… Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz” diyerek noktaladı.

Konuşmaların ardından büstün ve çinilerle süslenen pergolanın açılışı kurdele kesim töreniyle tamamlandı.