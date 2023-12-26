Açık 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.12.2023 00:31

Gümüşhane’de buzağı yetiştiricilerine ekipman dağıtıldı

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde “Buzağılarımızı Yaşatalım Projesi” kapsamında eğitim alan yetiştiricilere buzağı bakımı ekipmanları dağıtıldı.

Gümüşhane’de buzağı yetiştiricilerine ekipman dağıtıldı
[Fotograf: İHA]

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Köse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen “Buzağılarımızı Yaşatalım Projesi” kapsamında eğitim verilen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde yüz hibeli olarak temin edilen buzağı bakım ekipmanları dağıtıldı.

Köse 60. Yıl Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda, proje kapsamında eğitim verilen 300 büyükbaş hayvan yetiştiricilerine doğum sonrası buzağı yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan buzağı bakım ekipmanları verildi.

Proje ile çiftçilere buzağıların doğum ve doğum sonrasındaki bakım ve beslenmesiyle ilgili eğitim verildi.

Projede yetiştiricilere doğru müdahale, doğumdan hemen sonra ilk müdahale ve bu müdahaleleri yaparken gerekli hijyenik ekipmanların kullanımı, doğru ve bilinçli müdahale ile buzağı ölümlerinin minimize edilmesi amaçlandı. 

ETİKETLER
Gümüşhane Tarım Üretimi Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Erzincan'da kar tatili isteyen öğrenciye validen cevap
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:28
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 158 uzman yardımcısı alınacak
01:13
Gazze'de yıkılan evlerinden sağ kurtulan çocuklar: Yaşamak istiyoruz, nerede uyuyacağız?
01:06
İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze’ye atılacak obüs mermisinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı
01:02
Rekabet Kurulu üyeliğine yeni atama
00:31
İsrailli yetkililerin Noel paylaşımları, sosyal medyada tepkilere neden oldu
00:27
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Kış aylarında sürüş tekniği değişmeli
Kış aylarında sürüş tekniği değişmeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ