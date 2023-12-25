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Güncel
İHA 25.12.2023 20:19

Erzincan'da kar tatili isteyen öğrenciye validen cevap

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve kar tatili isteyen öğrenciye nasihat gibi verdiği cevapla yürekleri ısıttı.

Erzincan'da kar tatili isteyen öğrenciye validen cevap
[Fotograf: İHA]

Sosyal medya üzerinden Vali Hamza Aydoğdu’nun paylaşımına yorum yaparak kar tatili isteyen Musab isimli öğrenci, “Valim hep üniversitelilere önem veriyorsunuz, bizim de mesajlarımızı değerlendirseniz. Okulların bu kara tatil olması gerekmiyor mu? Bu kadar kara köy yollarına” dedi.

Vali Hamza Aydoğdu’da Musab isimli öğrenciye “Musab biraz önce dışarıdaydım. Milli Eğitim Müdürümüzle şehri gezdik. Hava çok güzel, sizi çok seviyorum, lütfen derslerinizden geri kalmayın, karı görmek, onun üzerinde yürümek, güzel havayı solumak, kartopu oynamak, o keyfi yaşamak güzel değil mi? En ufak zorlukta, kar tanesinde tatil yapmak sizi hayatın farklı güzelliklerinden ve zorluklarından mahrum bırakır. Bu da size iyilik değil kötülüktür. Bir abiniz olarak şunu söylüyorum, hayat karşısında en ufak zorluk yaşamıyorsanız mutlu olamazsınız. Mutluluk zorlukları ve engelleri aştıktan sonra gelen erdemin adıdır. Yarın ben de bir okul ziyareti yapacağım, heyecanlıyım. Gözlerinden öperim. Musab Bin Umery’e layık olan yiğidim. İyi geceler.” cevabını verdi.

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