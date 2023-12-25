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Güncel
AA 25.12.2023 18:07

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya nakledilecek

Antalya'nın Alanya ilçesinde hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan organları, hastalara nakledilecek.

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya nakledilecek

Alanya'da 13 Aralık'ta trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erhan Pekuygun'un, tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Sezer Uğuz ve hastane yetkililerinin girişimiyle, gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Özçobanoğlu ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Ali Avanaz tarafından 3 saat süren operasyonla, gencin 2 böbreği, karaciğeri, kalp ve kalp kapağı ile pankreası alındı.

Organlar, 5 hastaya nakledilmek üzere Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Konya Başkent Hastanesine gönderildi.

Özçobanoğlu, yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile koordineli çalıştıklarını belirterek, "Organ nakli bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın bize bildirdiği kalbi değerlendirdik, kalbin nakil için uygun olduğunu tespit ettik. Hastanın kalbini, kalp bekleyen hastamıza nakletmek için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Avanaz ise organ bağışının önemine dikkati çekerek, "Öncelikle merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Organ nakli önemli. Ülkemizde maalesef yeteri kadar bağış yok. Bunun artırılması lazım, birçok hastamız böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer nakli bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Organ Nakli Antalya
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