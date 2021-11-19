Başkent Bişkek'te, eski Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen Milli Tarih Müzesinin dış cephe tadilatı ve çevre düzenlemesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı Milli Tarih Müzesinin açılışının uzadığını anlatarak, "Bugün milletin yüzü olan tarih müzesini açmaya hazırız. Müzenin önce dış cephe tadilatı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Daha sonra iç konsepti hayata geçirildi. Müzenin dış cephe tadilatı ve çevre düzenlemesine katkı sağlayan Türkiye devletine ve TİKA'ya kendi ve Kırgızistan hükümeti adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Camankulov, müzenin açılış törenine katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Arslan Koyçiyev ile Milli Tarih Müzesinin açılışını yaptı.

"Türkiye Cumhuriyetine ve TİKA'ya çok teşekkür ediyorum"

Müzeyi ziyaret eden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev, yenilenen müzenin iç konseptinin değiştiğini ve derinleştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Milli Tarih Müzesi'nin yenilenmesine ve yapılanmasına katkıda bulunan kardeş Türkiye Cumhuriyetine ve Türkiye hükümeti adına çok büyük işler yapan TİKA'ya çok teşekkür ediyorum."

Milli Tarih Müzesi, 2016 yılının başında tadilat nedeniyle ziyarete kapatılmıştı.