Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticari takside hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bindikleri ticari takside hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksi şoförünün aracına binen yolcular tarafından cüzdanının çalındığı şikâyeti üzerine çalışma başlattı.
Taksinin güzergâhı üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araca binen zanlıların kimliklerini tespit etti.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından A.C. ve yaşı küçük şüpheli İ.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin müşteri olarak taksi çağırdıkları el çabukluğuyla şoförün cüzdanını çaldıkları öne sürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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