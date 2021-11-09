Üniversite öğrencileri, atık ilaçlarla ilgili hazırladıkları "Doğaya ilaç ol" projesiyle sosyal proje yarışmasına katıldı. Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (ETUPSA) Başkanı Betül Arslan, projeyi hazırlama aşamasında atık ilaçların çevre için büyük bir sorun olduğunu fark ettiklerini söyledi.

İlaç atıkları insan sağlına zarar veriyor

Yaptıkları bir ankette, insanların ilaçlarının son kullanma tarihini bile takip etmediklerini gördüklerini söyleyen Arslan, "Sonrasında bu son ilaçları ya çöpe atıyorlar ya da lavaboya döküyorlar. Bilmeden çok fazla zarara neden oluyorlar. Çünkü bu ilaçlar doğaya karışarak dolaylı yollardan tekrar insan sağlığına zarar veriyor. Bu büyük ölçüde bir zarar" dedi.

Arslan, bazı şehirlerde atık ilaç kutularının yer aldığını ama o şehirlerde yaşayan insanların bu kutuların varlığından haberdar olmadığını söyledi.

“Ağaç yaşken eğilir”

Projeyle atık ilaç kutularının var olduğunu göstermek ve sayısını artırmak istediklerini söyleyen Arslan, "Ağaç yaşken eğilir" sözünden yola çıkarak ilkokullarda eğitimler verip projelerini yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen de üniversite olarak eczacılık öğrencilerinin çevreye duyarlı projesini sonuna kadar desteklediklerini, öğrencilerin sorumluluk duygusuyla yeni projelere imza atmasını beklediklerini söyledi.