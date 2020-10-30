Haber Giriş: Kaynak: AA
THY'den İzmir'e ek sefer
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'e 2 ek sefer planladığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem sonrasında harekete geçildi.
THY, tarifeli seferlerine ek olarak Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 19:26
Sıradaki Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz