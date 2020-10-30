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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 16 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 15 ve Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:58
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