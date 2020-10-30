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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Tatar, "Türkiye'ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve Türk milletine şahsım, Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Eski Başbakanlardan Sayın Mesut Yılmaz’ın vefatını derin bir üzüntü İle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye’ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz’a Alllah’tan rahmet, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.— Ersin Tatar (@ersinrtatar) October 30, 2020
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