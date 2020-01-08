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THY, Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu08 Ocak 2020 Çarşamba 20:33 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 20:34
THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli uçuşlarını, yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu.
Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.
Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.
THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.
Kaynak: AA