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Adıyaman'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı08 Ocak 2020 Çarşamba 19:42 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:42
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Muhsin Yardım yönetimindeki 41 F 6787 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Öğretmenevi kavşağında Hasan Çankaya idaresindeki 38 RZ 447 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Muhsin Yardım, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA