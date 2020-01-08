Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

"İran hedefleri vurmadı, Patriotlar engel olmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

THY, Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu