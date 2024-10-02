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Güncel
AA 02.10.2024 23:20

Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı

Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı.

Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı

Kentte 3 milyonun üzerinde zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı, aroması ve kendine has tadıyla öne çıkıyor.

Kendine özgü yağlık türüyle Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Kilis'te, erken hasat edilen zeytinlerden sezonun ilk yağ sıkımı işlemi yapıldı.

Zeytin üreticisi Ali Hayta, erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yaptıklarını söyledi.

Erken hasat döneminde elde edilen zeytinyağının polifenol içeriği bakımından zengin olduğunu belirtti.

Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı

Kilis bölgesinde yetiştirilen yağlık zeytin üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hayta, şunları söyledi:

"Kilis zeytinyağı polifenol açısından oldukça zengin özelliklere sahip. Zeytinyağı değerlendirmesi açısından bakıldığı zaman, acılık ve yakıcılık oldukça yüksek, meyvemsilik kısmen orta kalmaktadır. Bu zamanda kadar Kilis yağlık zeytini üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış. 6 yıldan beri bölgemizde yetişen bu çeşit üzerine çalışmalar yapıyoruz."

Ürettikleri zeytinyağı ile uluslararası yarışmalarda 20'nin üzerinde altın madalya kazandıklarını anlatan Hayta, "Bu madalyalar Japonya'da, Milano'da, Berlin'de, Kanada'da, Londra ve New York'taki yarışmalarda alınan madalyalar. Bizim amacımız Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin belirlemiş olduğu standartlarda iyi zeytinyağı üretebilmek." dedi.

Sezonda yaklaşık 20 ton zeytinyağı üretimi yaptıklarını vurgulayan Hayta, "Erken hasat soğuk sıkımın ardından hasadın son evresinde yemeklik zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizi başta Amerika olmak üzere İsveç, Norveç, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Hayta, bu yıl ki hedefinin Uzakdoğu ülkelerine Kilis zeytinyağını göndermek olacağını sözlerine ekledi.

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